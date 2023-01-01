WebCatalog
Pronto

Pronto

pronto.io

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Pronto على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

كل عملية تسجيل مهمة. تتمثل مهمة Pronto في مساعدة المؤسسات على توظيف الطلاب والاحتفاظ بهم من خلال ربط الطلاب وإشراكهم طوال رحلتهم - بدءًا من التسجيل في الجامعة وحتى التخرج وما بعده. يربط Pronto الحرم الجامعي بأكمله، مما يمنح الطلاب وصولاً غير مسبوق إلى أعضاء هيئة التدريس وزملاء الدراسة وخدمات الدعم المؤسسي مباشرة من أجهزتهم المحمولة. قم بتحويل الحرم الجامعي الخاص بك إلى مجتمع اليوم مع Pronto.

الموقع الإلكتروني: pronto.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Pronto. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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