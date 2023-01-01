كل عملية تسجيل مهمة. تتمثل مهمة Pronto في مساعدة المؤسسات على توظيف الطلاب والاحتفاظ بهم من خلال ربط الطلاب وإشراكهم طوال رحلتهم - بدءًا من التسجيل في الجامعة وحتى التخرج وما بعده. يربط Pronto الحرم الجامعي بأكمله، مما يمنح الطلاب وصولاً غير مسبوق إلى أعضاء هيئة التدريس وزملاء الدراسة وخدمات الدعم المؤسسي مباشرة من أجهزتهم المحمولة. قم بتحويل الحرم الجامعي الخاص بك إلى مجتمع اليوم مع Pronto.

الموقع الإلكتروني: pronto.io

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