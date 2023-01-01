ProQuest RefWorks

يعد مدير المراجع RefWorks® مثاليًا للمؤسسات التي تريد من الطلاب والباحثين إنتاج أوراق بحثية أفضل وأكثر دقة. يعمل RefWorks على تبسيط عملية البحث والتعاون وتنظيم البيانات والكتابة من خلال توفير أداة سهلة الاستخدام للاستشهادات والببليوغرافيا وإدارة المراجع. يوفر RefWorks الدعم على مدار الساعة، ويمكّن مسؤولي المكتبات من تحديد أنماط قائمة المراجع المؤسسية وتحليل الاستخدام عبر المؤسسة.

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