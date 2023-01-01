WebCatalog
ProQuest RefWorks

ProQuest RefWorks

refworks.proquest.com

استخدام تطبيق الويب

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من ProQuest RefWorks على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

يعد مدير المراجع RefWorks® مثاليًا للمؤسسات التي تريد من الطلاب والباحثين إنتاج أوراق بحثية أفضل وأكثر دقة. يعمل RefWorks على تبسيط عملية البحث والتعاون وتنظيم البيانات والكتابة من خلال توفير أداة سهلة الاستخدام للاستشهادات والببليوغرافيا وإدارة المراجع. يوفر RefWorks الدعم على مدار الساعة، ويمكّن مسؤولي المكتبات من تحديد أنماط قائمة المراجع المؤسسية وتحليل الاستخدام عبر المؤسسة.

الموقع الإلكتروني: about.proquest.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ ProQuest RefWorks. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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