I, Librarian هي خدمة عبر الإنترنت ستنظم مجموعتك من أوراق PDF والمستندات المكتبية. يوفر الكثير من الميزات الإضافية للطلاب ومجموعات البحث في الصناعة والأوساط الأكاديمية. إنه مدير مرجعي ومدير PDF ومنظم يركز على التعاون الجماعي الخاص.

الموقع الإلكتروني: i-librarian.net

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