هل سئمت من قائمة المهام القديمة المملة؟ Memorigi® عبارة عن قائمة مهام ذات توجه بصري ومدير مهام ومخطط وتقويم وتطبيق تذكير لمساعدتك على تنظيم الحياة والعمل.

الموقع الإلكتروني: memorigi.app

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Memorigi. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.