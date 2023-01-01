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Tweek

Tweek

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الموقع الإلكتروني: tweek.so

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Tweek على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Tweek هو تطبيق قائمة مهام سريع ومجاني لتنظيم مهامك عبر الإنترنت باستخدام تقويم Google. مخطط أسبوعي خفيف الوزن للحفاظ على تركيزك وتعزيز الإنتاجية أسبوعًا تلو الآخر.

الموقع الإلكتروني: tweek.so

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Tweek. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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