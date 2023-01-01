WebCatalog

Staffomatic

Staffomatic

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: staffomatic.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Staffomatic على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

برنامج Rota ومخطط الورديات عبر الإنترنت وتقويم العمل بنظام الورديات الذي يوفر 90% من وقتك: تنظيم الموظفين في تقاويم الورديات المريحة وإدارة الإجازات والموارد البشرية!

الموقع الإلكتروني: staffomatic.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Staffomatic. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

BrightHR

BrightHR

brighthr.com

KosmoTime

KosmoTime

kosmotime.com

Teamup

Teamup

teamup.com

Memorigi

Memorigi

memorigi.app

Wanderlog

Wanderlog

wanderlog.com

Tweek

Tweek

tweek.so

timeanddate.com

timeanddate.com

timeanddate.com

RotaCloud

RotaCloud

rotacloud.com

When I Work

When I Work

wheniwork.com

Goodshuffle Pro

Goodshuffle Pro

goodshuffle.com

Smartsheet

Smartsheet

smartsheet.com

iCloud Calendar

iCloud Calendar

icloud.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar
    Monobox
    Monobox
    Translatium
    Translatium

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية