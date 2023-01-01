Teamup هو تطبيق تقويم عبر الإنترنت للمجموعات لتنظيم الأشخاص والموارد وجدولة العمل وإدارة التوفر ومشاركة الأحداث. شكل فريق

الموقع الإلكتروني: teamup.com

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