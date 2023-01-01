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Lanes

Lanes

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الموقع الإلكتروني: lanes.io

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Lanes على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تطبيق قائمة المهام والمجلة ومخطط الأسبوع ومؤقت بومودورو. مصممة لمساعدتك على الإنجاز بشكل جميل.

الموقع الإلكتروني: lanes.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Lanes. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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