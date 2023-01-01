تعامل مع اللحظات الكبيرة والمهام الصغيرة باستخدام Realworld كدليل لك. كل ما تحتاجه للتغلب على مرحلة البلوغ، كل ذلك في مكان واحد! يركز Realworld على الإجراءات الصغيرة التي يجب اتخاذها عبر التمويل الشخصي والصحة والعافية والنمو الوظيفي. تم تصميم كل جزء ليستغرق من 15 إلى 30 دقيقة، وقمنا ببناء كل جزء بالقدر المناسب لإنجازه في أسبوع واحد. أثناء قيامك ببناء عادة جزء واحد في الأسبوع، سترى الفوائد تتراكم - أنجز الكثير دون أن تطغى عليك.

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