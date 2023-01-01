WebCatalog
Realworld

Realworld

realworld.co

استخدام تطبيق الويب

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Realworld على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

تعامل مع اللحظات الكبيرة والمهام الصغيرة باستخدام Realworld كدليل لك. كل ما تحتاجه للتغلب على مرحلة البلوغ، كل ذلك في مكان واحد! يركز Realworld على الإجراءات الصغيرة التي يجب اتخاذها عبر التمويل الشخصي والصحة والعافية والنمو الوظيفي. تم تصميم كل جزء ليستغرق من 15 إلى 30 دقيقة، وقمنا ببناء كل جزء بالقدر المناسب لإنجازه في أسبوع واحد. أثناء قيامك ببناء عادة جزء واحد في الأسبوع، سترى الفوائد تتراكم - أنجز الكثير دون أن تطغى عليك.

الموقع الإلكتروني: realworld.co

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Realworld. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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