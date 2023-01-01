WebCatalog
No Mercy / No Malice

No Mercy / No Malice

profgalloway.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من No Mercy / No Malice على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

في كل أسبوع، يشارك المؤلف الأكثر مبيعًا وأستاذ الأعمال سكوت جالواي وجهة نظره حول التكنولوجيا والعلاقات في الاقتصاد الرقمي.

الموقع الإلكتروني: profgalloway.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ No Mercy / No Malice. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Nikkei Asia

Nikkei Asia

asia.nikkei.com

WirtschaftsWoche

WirtschaftsWoche

wiwo.de

Speexx

Speexx

portal.speexx.com

BookFunnel Author

BookFunnel Author

dashboard.bookfunnel.com

Realworld

Realworld

app.realworld.co

Khatabook

Khatabook

web.khatabook.com

PYMNTS

PYMNTS

pymnts.com

Hearsay Systems

Hearsay Systems

login.hearsaysocial.com

Inc42

Inc42

inc42.com

Forter

Forter

portal.forter.com

Swayam

Swayam

swayam.gov.in

Business Standard

Business Standard

business-standard.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية