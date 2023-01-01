No Mercy / No Malice

في كل أسبوع، يشارك المؤلف الأكثر مبيعًا وأستاذ الأعمال سكوت جالواي وجهة نظره حول التكنولوجيا والعلاقات في الاقتصاد الرقمي.

الموقع الإلكتروني: profgalloway.com

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