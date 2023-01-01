WebCatalog
BookFunnel Author

BookFunnel Author

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من BookFunnel Author على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

الأداة الأساسية لعمل المؤلف الخاص بك. سواء كان الأمر يتعلق بتوصيل مغناطيس القارئ الخاص بك، أو إرسال نسخ متقدمة من كتابك، أو توزيع الكتب الإلكترونية في مؤتمر، أو تحقيق مبيعاتك الرقمية للقراء، فإن BookFunnel يقوم بكل ذلك. مثلك تمامًا، نحن نعمل على إسعاد القراء. دعنا نساعدك في بناء مسيرتك المهنية كمؤلف، بغض النظر عن مكان وجودك في رحلتك.

الموقع الإلكتروني: bookfunnel.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ BookFunnel Author. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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