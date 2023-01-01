انضم إلى ملايين القراء حول العالم واحصل على الكتب الإلكترونية والكتب الصوتية، كل ذلك باستخدام تطبيق واحد. اذهب بدون رفوف واستمتع بمغامرات القراءة أثناء التنقل. مع أكثر من 6 ملايين عنوان للاختيار من بينها، هناك ما يناسب كل أنواع القراء والمستمعين.

الموقع الإلكتروني: kobo.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Rakuten Kobo. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.