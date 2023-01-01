WebCatalog
StuDocu

StuDocu

studocu.com

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من StuDocu على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

يقدم تطبيق Studocu مواد دراسية أنشأها أكثر من 6 ملايين طالب من جميع أنحاء العالم. قم بتنظيم مستنداتك المحفوظة في قائمة الدراسة الشخصية الخاصة بك. هل تحتاج إلى مساعدة أو لديك سؤال دراسي؟ اطلب من زملائك الطلاب وخبراء المقرر الدراسي المساعدة في مجموعات المقرر الدراسي.

الموقع الإلكتروني: studocu.com

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