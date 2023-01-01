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Lose It!

Lose It!

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الموقع الإلكتروني: loseit.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Lose It! على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

مع 40 مليون عملية تنزيل وخسارة أكثر من 100 مليون جنيه إسترليني، Lose It! في مهمة لمساعدة العالم على تحقيق وزن صحي من خلال تتبع السعرات الحرارية والتثقيف الغذائي الشخصي.

الموقع الإلكتروني: loseit.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Lose It!. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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