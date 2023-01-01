WebCatalog
Fabulous

Fabulous

app.thefabulous.co

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Fabulous على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

انضم إلى الملايين من مستخدمي Fabulous واستمتع بحياة أكثر صحة وسعادة. سيساعدك برنامج Fabulous على زيادة مستويات الطاقة لديك، وزيادة التركيز، وفقدان الوزن، والنوم بشكل أفضل من خلال بناء عادات وروتين صحي في حياتك. يتبع برنامج Fabulous منهجًا شاملاً لتحفيزك على أن تكون أكثر إنتاجية وتتمتع بطاقة أعلى. نحن أكثر من مجرد متتبع للعادات، أو طريقة لإنشاء طقوس جديدة؛ نحن مدربك الشخصي ومدرب السعادة.

الموقع الإلكتروني: thefabulous.co

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