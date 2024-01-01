StudyFetch

StudyFetch

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الموقع الإلكتروني: studyfetch.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من StudyFetch على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

StudyFetch عبارة عن منصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تستخدم مواد الدورة التدريبية لإنشاء أدلة دراسة شاملة وبطاقات تعليمية وملاحظات والمزيد. فهو يساعد الطلاب على الدراسة بكفاءة أكبر، والبقاء منظمين، والحصول على فهم مفاهيمي وحفظ أفضل للمواد الخاصة بهم.

الموقع الإلكتروني: studyfetch.com

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