صديقك الافتراضي في الدراسة مدعوم من chatGPT! عزز جلسات دراستك مع زميل الدراسة الافتراضي المدعوم بالذكاء الاصطناعي. قم بالدردشة والتعلم وتحقيق النجاح من خلال المساعدة الشخصية في المواد الدراسية والبطاقات التعليمية التي يتم إنشاؤها تلقائيًا والاختبارات وتتبع التقدم.

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