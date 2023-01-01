WebCatalog
Doctrina AI

Doctrina AI

app.doctrina.ai

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Doctrina AI على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

اكتشف مستقبل التعلم مع مجموعة Doctrina.ai التعليمية ذات الذكاء الاصطناعي. تمكّنك منصتنا من إثراء ملاحظاتك الصفية، وصياغة المقالات، وإنشاء اختبارات واختبارات مخصصة، والمشاركة في مناقشات الكتب المحفزة، وكل ذلك مدعوم بتقنية الذكاء الاصطناعي المتقدمة.

الموقع الإلكتروني: doctrina.ai

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Doctrina AI. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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