WebCatalog
MealPractice

MealPractice

mealpractice.com

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من MealPractice على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

مولد وصفة الذكاء الاصطناعي جرّب منشئ الوصفات المجاني الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي واكتشف اقتراحات الوجبات المخصصة التي تناسب تفضيلاتك. اختر البروتين والنمط الغذائي والمطبخ الذي تفضله، وسيقوم الذكاء الاصطناعي المتقدم الخاص بنا بإنشاء ثلاثة خيارات للوصفات اللذيذة لتختار من بينها.

الموقع الإلكتروني: mealpractice.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ MealPractice. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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