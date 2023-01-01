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ضع نظامك الغذائي على الطيار الآلي ينشئ تطبيق Eat This Much خطط وجبات مخصصة بناءً على تفضيلاتك الغذائية وميزانيتك وجدولك الزمني. يمكنك الوصول إلى نظامك الغذائي وأهدافك الغذائية من خلال حاسبة السعرات الحرارية وخطط الوجبات الأسبوعية وقوائم البقالة والمزيد. قم بإنشاء خطة الوجبة الخاصة بك هنا في ثوانٍ.

الموقع الإلكتروني: eatthismuch.com

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