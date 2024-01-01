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يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

في ALLEN Digital، نحن نقود نهجًا يعتمد على التكنولوجيا في التعليم، ونستفيد من المواهب التقنية عالية المستوى من شركات التكنولوجيا الرائدة. من خلال تعاوننا الاستراتيجي مع Bodhi Tree Systems، وهي شركة رأس مال استثماري بارزة معروفة ببناء وتوسيع نطاق العلامات التجارية التي تركز على التكنولوجيا أولاً، نقوم بإحداث ثورة في التعليم من خلال نهج التكنولوجيا أولاً. نحن نتعامل مع تحديين حاسمين في المشهد التعليمي الحالي: الحاجة إلى مزيد من التركيز على التعلم الشامل واعتماد نهج واحد يناسب الجميع. نحن نستفيد من الذكاء الاصطناعي لتطوير منصة مبتكرة للتكنولوجيا التعليمية لتزويد الطلاب بتجربة تعليمية مقنعة وشاملة. هدفنا هو تحويل التعليم من خلال توفير تجارب تعليمية مخصصة تتجاوز الفصول الدراسية التقليدية من خلال تلبية احتياجات التعلم الفردية وإحداث تحسينات كبيرة في نتائج التعلم.

الموقع الإلكتروني: allen.in

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