WebCatalog

HotelRunner

HotelRunner

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الموقع الإلكتروني: hotelrunner.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من HotelRunner على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

نهج المبيعات أولاً للسفر والضيافة. منصة مبتكرة وشاملة ومتكاملة للمبيعات والعمليات وإدارة التوزيع تجمع صناعة السفر معًا.

الموقع الإلكتروني: hotelrunner.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ HotelRunner. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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