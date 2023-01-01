WebCatalog
Khan Global Studies

Khan Global Studies

khanglobalstudies.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Khan Global Studies على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

تعد Khan Global Studies (KGS) أفضل منصة لتكنولوجيا التعليم عبر الإنترنت في الهند والتي توفر تجربة تعليمية شاملة وبأسعار معقولة للطلاب لإجراء الاختبارات التنافسية المختلفة.

الموقع الإلكتروني: khanglobalstudies.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Khan Global Studies. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Utkarsh

Utkarsh

utkarsh.com

Class24

Class24

class24.study

MathonGo

MathonGo

mathongo.com

Supermocks

Supermocks

supermocks.com

Ashish Singh Lecture

Ashish Singh Lecture

ashishsinghlectures.teachx.in

Exampur

Exampur

exampur.com

Krakex

Krakex

krakex.com

Quizrr

Quizrr

quizrr.in

UULA

UULA

uula.com

Gecko

Gecko

geckoengage.com

myclassroom

myclassroom

myclassroom.digital

uLesson

uLesson

ulesson.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية