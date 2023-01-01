تعد Khan Global Studies (KGS) أفضل منصة لتكنولوجيا التعليم عبر الإنترنت في الهند والتي توفر تجربة تعليمية شاملة وبأسعار معقولة للطلاب لإجراء الاختبارات التنافسية المختلفة.

الموقع الإلكتروني: khanglobalstudies.com

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