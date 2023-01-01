WebCatalog
uLesson

uLesson

app.ulesson.com

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قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

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uLesson هو تطبيق تعليمي عبر الإنترنت لطلاب المدارس الثانوية في أفريقيا. اكتشف الاختبارات الجذابة وNECO وJAMB وBECE والاختبارات والامتحانات لطلاب المدارس الثانوية الإعدادية والعليا. التحميل الان.

الموقع الإلكتروني: ulesson.com

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