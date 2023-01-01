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الموقع الإلكتروني: myclassroom.digital

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من myclassroom على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تحويل التعلم كما لم يحدث من قبل. برامج الفصول الدراسية المختلطة التي توفر مزيجًا مثاليًا من الفصول الدراسية المدعمة بالتكنولوجيا الذكية، وتتبع الأداء في الوقت الفعلي، وحل فوري للشكوك، والوصول إلى أفضل المعلمين في الهند.

الموقع الإلكتروني: myclassroom.digital

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