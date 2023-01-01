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Riipen

Riipen

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: riipen.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Riipen على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Riipen هي منصة تعليمية تجريبية رائدة مصممة لمساعدة الشركات في العثور على أفضل المواهب واختبارها واكتسابها من خلال تقديم مشاريع حقيقية إلى الفصل الدراسي

الموقع الإلكتروني: riipen.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Riipen. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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