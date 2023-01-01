قم بإشراك كل طالب في Google Classrooms. يسهّل Pear Deck تخطيط الدروس التفاعلية وإنشائها مباشرةً من Google Drive، مما يعزز التعلم النشط في الفصل الدراسي. أثناء تفاعل الطلاب مع الدرس، توفر البيانات في الوقت الفعلي للمدرسين التعليقات التي يحتاجون إليها لتكييف التدريس بشكل فوري.

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