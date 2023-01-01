WebCatalog
Pear Deck

Pear Deck

app.peardeck.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Pear Deck على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

قم بإشراك كل طالب في Google Classrooms. يسهّل Pear Deck تخطيط الدروس التفاعلية وإنشائها مباشرةً من Google Drive، مما يعزز التعلم النشط في الفصل الدراسي. أثناء تفاعل الطلاب مع الدرس، توفر البيانات في الوقت الفعلي للمدرسين التعليقات التي يحتاجون إليها لتكييف التدريس بشكل فوري.

الموقع الإلكتروني: peardeck.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Pear Deck. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

iClicker

iClicker

iclicker.com

Edpuzzle

Edpuzzle

edpuzzle.com

Classtime

Classtime

classtime.com

Eli Review

Eli Review

app.elireview.com

CTCMath

CTCMath

ctcmath.com

Google Classroom

Google Classroom

classroom.google.com

Flocabulary

Flocabulary

flocabulary.com

Edulastic

Edulastic

app.edulastic.com

Labster

Labster

my.labster.com

LearnCube

LearnCube

app.learncube.com

Kami

Kami

web.kamihq.com

Hāpara

Hāpara

app.hapara.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية