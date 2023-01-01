الطريق الواضح لنجاح الطالب. يعد Classtime حلاً للفصول الدراسية يكمل التدريس داخل الفصل من خلال تقديم تعليقات فورية حول مستوى فهم الطلاب.

الموقع الإلكتروني: classtime.com

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