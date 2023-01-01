تدوين ملاحظات بسيط وفعال - للجميع. يساعد Glean الطلاب على إطلاق العنان لإمكاناتهم التعليمية، ويمكّن المؤسسات من زيادة نجاح الطلاب على نطاق واسع.

الموقع الإلكتروني: glean.co

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