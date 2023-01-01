WebCatalog
Glean

Glean

app.glean.co

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Glean على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

تدوين ملاحظات بسيط وفعال - للجميع. يساعد Glean الطلاب على إطلاق العنان لإمكاناتهم التعليمية، ويمكّن المؤسسات من زيادة نجاح الطلاب على نطاق واسع.

الموقع الإلكتروني: glean.co

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Glean. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

iClicker

iClicker

iclicker.com

Formative

Formative

app.formative.com

Open LMS

Open LMS

openlms.net

Bangle.io

Bangle.io

app.bangle.io

Vitally

Vitally

login.vitally.io

myBlueprint

myBlueprint

app.myblueprint.ca

Great Learning

Great Learning

mygreatlearning.com

Edmentum

Edmentum

login.edmentum.com

Heptabase

Heptabase

app.heptabase.com

Capacities

Capacities

app.capacities.io

IDIGITALPRENEUR

IDIGITALPRENEUR

idigitalpreneur.com

Aeries

Aeries

aeriesconnect.auhsd.us

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية