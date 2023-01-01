باعتبارها أكبر مزود لنظام Moodle™ في العالم، تساعد Open LMS المنظمات والمؤسسات على تقديم حلول تعليمية وتدريبية فعالة للغاية عبر الإنترنت.

الموقع الإلكتروني: openlms.net

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