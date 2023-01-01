إضفاء الطابع الشخصي على التعلم. تسريع النمو. تدعم برامج i-Ready كل متعلم في طريقه نحو النجاح على مستوى الصف الدراسي. من خلال الاتصال ببيانات بديهية وقابلة للتنفيذ، يعرف المعلمون مكان التركيز ويصبح الطلاب أكثر قدرة وتفاعلًا

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