تعليم العلوم على مستوى عالمي لكل طالب. يساعد منهج Stile القائم على الظواهر المعلمين على إضفاء الحيوية على فصولهم الدراسية بأحدث ما توصلت إليه العلوم.

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