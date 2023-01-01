WebCatalog
Stile

Stile

stileapp.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Stile على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

تعليم العلوم على مستوى عالمي لكل طالب. يساعد منهج Stile القائم على الظواهر المعلمين على إضفاء الحيوية على فصولهم الدراسية بأحدث ما توصلت إليه العلوم.

الموقع الإلكتروني: stileeducation.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Stile. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Science4Us

Science4Us

apps.explorelearning.com

abeka

abeka

login.abeka.com

Desmos Calculator

Desmos Calculator

desmos.com

Imagine Learning

Imagine Learning

app.imaginelearning.com

Teachtci Teacher

Teachtci Teacher

subscriptions.teachtci.com

Panorama Education

Panorama Education

secure.panoramaed.com

Savvas Realize

Savvas Realize

savvasrealize.com

Fetchy

Fetchy

fetchy.com

LiteracyPlanet

LiteracyPlanet

app.literacyplanet.com

Qwilr

Qwilr

app.qwilr.com

PLT4M

PLT4M

app.plt4m.com

TED-Ed

TED-Ed

ed.ted.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية