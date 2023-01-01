تحسين صحة الطلاب من خلال التربية البدنية بالتعاون مع أقسام التربية البدنية، يعزز برنامجنا الصحة العقلية والجسدية للطلاب باستخدام منهج حديث يركز على اللياقة البدنية ويزيد من المشاركة والنشاط

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