هل تريد المزيد من السلام والوضوح واليقظة في حياتك اليومية؟ العافية الروحية هي إجابتك. Skylight هو تطبيق فريد من نوعه يساعدك على تطوير الصحة الروحية اليومية. مثل الصحة العقلية والصحة الجسدية والعافية العاطفية، نحتاج إلى رعاية أرواحنا باستمرار تمامًا كما نفعل مع عقولنا وأجسادنا. ابدأ يقظتك الروحية اليوم من خلال تجربة التمارين التي تعمل على تحسين صحتك الروحية بشكل عام.

الموقع الإلكتروني: skylight.org

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