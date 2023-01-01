WebCatalog
Skylight

Skylight

skylight.org

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Skylight على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

هل تريد المزيد من السلام والوضوح واليقظة في حياتك اليومية؟ العافية الروحية هي إجابتك. Skylight هو تطبيق فريد من نوعه يساعدك على تطوير الصحة الروحية اليومية. مثل الصحة العقلية والصحة الجسدية والعافية العاطفية، نحتاج إلى رعاية أرواحنا باستمرار تمامًا كما نفعل مع عقولنا وأجسادنا. ابدأ يقظتك الروحية اليوم من خلال تجربة التمارين التي تعمل على تحسين صحتك الروحية بشكل عام.

الموقع الإلكتروني: skylight.org

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Skylight. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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