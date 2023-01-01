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Sharecare

Sharecare

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الموقع الإلكتروني: sharecare.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Sharecare على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

منصة مشاركة للصحة والعافية توفر لك موارد مخصصة لتعيش حياة أكثر صحة.

الموقع الإلكتروني: sharecare.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Sharecare. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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