WebCatalog
Jane

Jane

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: jane.app

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Jane على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Jane هي عبارة عن منصة عبر الإنترنت لممارسي الصحة والعافية تجعل من السهل الحجز والتخطيط والجدول الزمني والفوترة والحصول على الأموال.

الموقع الإلكتروني: jane.app

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Jane. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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