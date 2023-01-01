Phable هو تطبيق صحي شامل للهند يعمل على تبسيط إدارة الصحة من خلال رؤى ذكية وحلول سريعة لك.

الموقع الإلكتروني: phablecare.com

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