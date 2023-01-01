حلول إدارة الخبرة الشاملة قم بتوحيد وتعزيز مجموعة التعليقات متعددة القنوات، وإعداد التقارير بالتفصيل، وتحليل المقاييس المهمة بعمق، وتضخيم الرؤى، وتحسين نقاط الاتصال دون عناء.

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