WebCatalog
Pisano

Pisano

pisano.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Pisano على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

حلول إدارة الخبرة الشاملة قم بتوحيد وتعزيز مجموعة التعليقات متعددة القنوات، وإعداد التقارير بالتفصيل، وتحليل المقاييس المهمة بعمق، وتضخيم الرؤى، وتحسين نقاط الاتصال دون عناء.

الموقع الإلكتروني: pisano.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Pisano. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

OMBEA Insights

OMBEA Insights

ombea.com

Phable

Phable

phablecare.com

Tactful

Tactful

tactful.ai

Binfire

Binfire

binfire.com

VAS Platform

VAS Platform

vas.com

Baremetrics

Baremetrics

baremetrics.com

Sertifier

Sertifier

sertifier.com

Spectora

Spectora

spectora.com

Questback

Questback

questback.com

Helpmonks

Helpmonks

helpmonks.com

Umnico

Umnico

umnico.com

Songtradr for Artists

Songtradr for Artists

songtradr.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية