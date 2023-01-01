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Survicate

Survicate

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الموقع الإلكتروني: survicate.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Survicate على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

برنامج استطلاع سهل يتيح لك جمع تعليقات العملاء على نطاق واسع خلال دقائق، وليس أسابيع. لأن تعليقات العملاء لا ينبغي أن تكون بهذا التعقيد. تم تصنيف Survicate بدرجة عالية من حيث الإعداد والتخصيص والتكامل السهل.

الموقع الإلكتروني: survicate.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Survicate. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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