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User Interviews

User Interviews

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الموقع الإلكتروني: userinterviews.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من User Interviews على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بتجنيد مستخدمين من جمهورنا الذي يزيد عن 450.000 مستهلك ومحترف تم فحصهم، أو قم بإحضار جمهورك الخاص وقم ببناء قاعدة بيانات للمشاركين لأي نوع من أبحاث تجربة المستخدم.

الموقع الإلكتروني: userinterviews.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ User Interviews. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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