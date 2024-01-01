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Crewhu

Crewhu

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: crewhu.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Crewhu على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Crewhu is the only platform built for MSPs combining CSAT, NPS, Employee Recognition, and Gamification. Track the metrics that matter most to increase employee engagement, customer satisfaction, and close more deals!

الفئات:

Business
Rewards and Incentives Software

الموقع الإلكتروني: crewhu.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Crewhu. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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Tap My Back

Tap My Back

tapmyback.com

Userback

Userback

userback.io

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