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Huggg

Huggg

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الموقع الإلكتروني: huggg.me

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Huggg على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Reward everyday contributions with tangible tokens of appreciation, driving employee AND customer satisfaction, engagement and retention

الفئات:

Business
Rewards and Incentives Software

الموقع الإلكتروني: huggg.me

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Huggg. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

بدائل

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Sendoso

sendoso.com

Wellable

Wellable

wellable.co

Tremendous

Tremendous

tremendous.com

IncentivePilot

IncentivePilot

incentivepilot.com

&Open

&Open

andopen.co

Snappy

Snappy

snappy.com

StoreCash Perks

StoreCash Perks

storecashperks.com

RepeatMD

RepeatMD

repeatmd.com

Prezzee Business

Prezzee Business

business.prezzee.com.au

Prezzee

Prezzee

prezzee.com.au

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prepaidify.com

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Tap My Back

tapmyback.com

Highspot

Highspot

highspot.com

Solitics

Solitics

solitics.com

Payemoji

Payemoji

payemoji.com

Qwary

Qwary

qwary.com

Propello

Propello

propello.com

GoCustomer

GoCustomer

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