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Kudos

Kudos

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الموقع الإلكتروني: kudos.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Kudos على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Kudos award-winning employee recognition platform enables organizations to create impactful, sustainable employee experiences that result in more employee engagement and improved business outcomes.

الفئات:

Business
Rewards and Incentives Software

الموقع الإلكتروني: kudos.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Kudos. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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groupgreeting.com

Giftogram

Giftogram

giftogram.com

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Postal

postal.com

Monterosa

Monterosa

monterosa.co

Kazoo

Kazoo

kazoohr.com

ZingHR

ZingHR

zinghr.com

Luxury Presence

Luxury Presence

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