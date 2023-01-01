WebCatalog

7Geese

7Geese

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: 7geese.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من 7Geese على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

ارفع مستوى الأداء عبر مؤسستك من خلال محادثات الأداء الغنية بالبيانات. 7Geese عبارة عن منصة بسيطة وفعالة لإدارة الأداء وتثق بها أكثر من 300 مؤسسة حول العالم. تتضمن منصة 7Geese الأهداف والأهداف والأهداف، وردود الفعل 360 درجة، واستطلاعات مشاركة الموظفين، والتعليقات التي يحركها الموظفون، والتعرف على القيم الأساسية.

الموقع الإلكتروني: 7geese.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ 7Geese. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Inspire Software

Inspire Software

inspiresoftware.com

Trakstar

Trakstar

trakstar.com

Leapsome

Leapsome

leapsome.com

Weekdone

Weekdone

weekdone.com

PatPat360

PatPat360

patpat360.com

20/20 Insights

20/20 Insights

2020insights.net

CustomInsight

CustomInsight

custominsight.com

Plai

Plai

plai.team

Primalogik

Primalogik

primalogik.com

Kazoo

Kazoo

kazoohr.com

Tap My Back

Tap My Back

tapmyback.com

Macorva

Macorva

macorva.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar
    Monobox
    Monobox
    Translatium
    Translatium

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية