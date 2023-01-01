قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

ارفع مستوى الأداء عبر مؤسستك من خلال محادثات الأداء الغنية بالبيانات. 7Geese عبارة عن منصة بسيطة وفعالة لإدارة الأداء وتثق بها أكثر من 300 مؤسسة حول العالم. تتضمن منصة 7Geese الأهداف والأهداف والأهداف، وردود الفعل 360 درجة، واستطلاعات مشاركة الموظفين، والتعليقات التي يحركها الموظفون، والتعرف على القيم الأساسية.

الموقع الإلكتروني: 7geese.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ 7Geese. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.