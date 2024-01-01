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Giftly

Giftly

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: giftly.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Giftly على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Giftly is revolutionizing the way people give and receive gifts.San Francisco-based startup upending the $100B-a-year gift card market by making gift cards more personal, customizable, beautiful, and fun than ever before.

الفئات:

Business
Rewards and Incentives Software

الموقع الإلكتروني: giftly.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Giftly. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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