تعمل Sandboxx على ربط مجتمعنا العسكري، مما يجعل أعضاء الخدمة ومؤيديهم أكثر استعدادًا للمهمة من أي وقت مضى.

الموقع الإلكتروني: sandboxx.us

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Sandboxx. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.