WebCatalog
Sandboxx

Sandboxx

app.sandboxx.us

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Sandboxx على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

تعمل Sandboxx على ربط مجتمعنا العسكري، مما يجعل أعضاء الخدمة ومؤيديهم أكثر استعدادًا للمهمة من أي وقت مضى.

الموقع الإلكتروني: sandboxx.us

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Sandboxx. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Txt2Give

Txt2Give

dashboard.txt2give.co

DataTree

DataTree

web.datatree.com

Tweet Hunter

Tweet Hunter

app.tweethunter.io

AyaIQ

AyaIQ

ayaiq.com

Avochato

Avochato

avochato.com

UROUTE

UROUTE

uroute.net

Mission Lane

Mission Lane

dashboard.missionlane.com

PestPac

PestPac

login.pestpac.com

WorkWave

WorkWave

app.pestpac.com

Microsoft Academic

Microsoft Academic

academic.microsoft.com

Dashboard

Dashboard

dashboard.community.com

Underdog.io

Underdog.io

underdog.io

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية