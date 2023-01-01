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SatisMeter

SatisMeter

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: satismeter.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من SatisMeter على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

يساعد SatisMeter الشركات عبر الإنترنت في جمع تعليقات العملاء باستخدام Net Promotion Score (NPS). افهم عملائك وقلل من الاضطراب وقم بتحسين المنتج!

الموقع الإلكتروني: satismeter.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ SatisMeter. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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