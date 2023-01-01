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InMoment

InMoment

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: inmoment.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من InMoment على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

ويتجاوز نهج InMoment's Experience Improvement (XI) إدارة تجربة العملاء التقليدية ويجمع بين البيانات والتكنولوجيا والخبرة الصناعية."

الموقع الإلكتروني: inmoment.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ InMoment. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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