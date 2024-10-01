بدائل - InMoment
MonkeyLearn
monkeylearn.com
MonkeyLearn عبارة عن منصة لتحليل النص تتيح للشركات إنشاء قيمة جديدة من البيانات النصية. يوفر واجهة رسومية بسيطة حيث يمكن للمستخدمين إنشاء تصنيف نصي مخصص وتحليل استخراج من خلال تدريب نماذج التعلم الآلي مثل تحليل المشاعر واكتشاف الموضوع واستخراج الكلمات الرئيسية والمزيد. يمكن دمج MonkeyLearn مع مئات ا...
Synthesys
synthesys.io
تم تطوير منصة Synthesys بواسطة ممثلي الصوت والفيديو الموسميين جنبًا إلى جنب مع المتخصصين اللغويين والذكاء الاصطناعي الذين أدركوا الحاجة إلى إنتاج محتوى سمعي بصري يعتمد على الذكاء الاصطناعي. نحن نؤمن بأن المحتوى المخصص والوسائط الاصطناعية هما مستقبل المحتوى. يعد إنشاء ثقافة يتم من خلالها مشاركة المحت...
InfraNodus
infranodus.com
InfraNodus هي أداة لتحليل شبكة النصوص المرئية مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومصممة لمساعدة المستخدمين في البحث والاستكشاف. يمكنه معالجة البيانات النصية وتصورها كرسم بياني للشبكة، مما يوفر نظرة ثاقبة للموضوعات الرئيسية والعلاقات بينها والنقاط العمياء. تم تجهيز الأداة بخوارزميات معالجة اللغة الطبيعية وGPT...
OpenText
opentext.com
شركة OpenText (تُكتب أيضًا نصًا مفتوحًا) هي شركة كندية تعمل على تطوير وبيع برامج إدارة معلومات المؤسسات (EIM). تعد شركة OpenText، ومقرها في واترلو، أونتاريو، كندا، أكبر شركة برمجيات في كندا اعتبارًا من عام 2014 ومعترف بها كواحدة من أفضل 100 صاحب عمل في كندا. 2016 بواسطة Mediacorp Canada Inc. تقوم ال...
NVivo
qsrinternational.com
أطلق العنان للرؤى باستخدام برنامج تحليل البيانات النوعية اكتشف المزيد من بيانات الطرق النوعية والمختلطة باستخدام NVivo 14، الحل الرائد لتحليل البيانات النوعية. باستخدام NVivo 14، يمكنك طرح أسئلة معقدة حول بياناتك لتحديد الموضوعات واستخلاص النتائج، واستخدام أدوات إدارة البيانات والتصور المتقدمة للكشف...
UiPath
uipath.com
UiPath هي شركة برمجيات عالمية لأتمتة العمليات الروبوتية (RPA) تأسست في رومانيا على يد دانيال داينز وماريوس تيرا، ويقع مقرها الرئيسي في مدينة نيويورك. يقوم برنامج الشركة بمراقبة نشاط المستخدم لأتمتة مهام المكتب الأمامي والخلفي المتكررة، بما في ذلك تلك التي يتم إجراؤها باستخدام برامج أعمال أخرى مثل بر...
Verint
verint.com
تساعد Verint العلامات التجارية الأكثر شهرة في العالم على بناء علاقات دائمة مع العملاء من خلال ربط العمل والبيانات والخبرات عبر المؤسسة. ومن خلال هذا النهج، يمكن للعلامات التجارية التنقل والازدهار أثناء تكيفها مع مستقبل العمل، والقضاء على أوجه القصور الناتجة عن صوامع التنظيم والبيانات، وتقديم تجارب م...
Evolution AI
evolution.ai
Evolution AI هو برنامج لاستخراج بيانات الذكاء الاصطناعي حائز على العديد من الجوائز. من خلال الجمع بين رؤية الكمبيوتر ومعالجة اللغة الطبيعية (NLP)، تستطيع نماذج الذكاء الاصطناعي لدينا فهم وتفسير أي نوع من المستندات بدقة غير مسبوقة. تضع تقنيتنا معيارًا جديدًا لاستخراج البيانات تلقائيًا: دقة تشبه دقة ا...
ATLAS.ti
atlasti.com
بفضل الاستفادة من العلامات التجارية والأكاديميين على حد سواء، يسمح ATLAS.ti لأي شخص بتحليل البيانات والكشف عن رؤى قيمة - بغض النظر عن القطاع الذي تعمل فيه. بدءًا من مهام التحليل الأساسية إلى المشاريع البحثية الأكثر تعمقًا: مع ATLAS.ti، يمكنك فتح بسهولة نتائج قابلة للتنفيذ من بياناتك النوعية والمختلط...
DeepOpinion
go.deepopinion.ai
DeepOpinion عبارة عن منصة شاملة تمكن محترفي الأتمتة من إنشاء عمليات أتمتة للذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسة لعمليات النصوص والمستندات بدون تعليمات برمجية. إنه يعزز التعلم الآلي المتطور ونماذج التعلم العميق لأتمتة سير عمل النص والمستندات من البداية إلى النهاية. يوفر DeepOpinion واجهة سحب وإفلات بدي...
NetMiner
netminer.com
يقوم NetMiner بتضمين محرك نصي داخلي قائم على لغة Python ومجهز بمولد البرامج النصية التلقائي للمستخدمين غير المهرة. ثم يمكن للمستخدمين تشغيل NetMiner باستخدام واجهة المستخدم الرسومية الموجودة أو لغة البرنامج النصي القابلة للبرمجة.
unitQ
unitq.com
UnitQ هي الحلقة المفقودة في حلقة تعليقاتك، حيث توفر رؤى مدعومة بالذكاء الاصطناعي من تعليقات المستخدمين لمساعدتك في صياغة منتجات وخدمات وتجارب عالية الجودة. تعتمد الشركات الرائدة في فئتها مثل Spotify وBumble وPinterest وReddit وChime وHelloFresh على UnitQ لدفع النمو وتقليل التباطؤ وبناء الولاء.
DeepTalk
deep-talk.ai
لم يكن تحليل تعليقات العملاء والموظفين أسهل من أي وقت مضى مع Deep Talk. بنقرات قليلة فقط، يمكنك تحويل أي نص، بما في ذلك الاستطلاعات والمراجعات والمحادثات ورسائل البريد الإلكتروني، إلى بيانات قوية. تسمح لك هذه الأداة بتصنيف التعليقات وتصنيفها، وتحديد المشاعر، والحصول على نظرة ثاقبة لنتائج NPS وCSAT.
QuData
qudata.com
مجالات الكفاءة الأساسية لشركة QuData هي الذكاء الاصطناعي للمحادثة (التعرف على الكلام، وأنظمة الحوار، والمساعدين الصوتيين)؛ فهم اللغة الطبيعية؛ تحليل الصور (تصنيف الصور وتقسيمها، اكتشاف الأشياء/الوجه)؛ تحليل سلوك العملاء. نجح فريق الشركة من المبرمجين وعلماء البيانات في تنفيذ عدد من المشاريع لشركائها ...
Beehive AI
beehive.ai
يجمع الذكاء الاصطناعي Beehive فقط بين الذكاء الاصطناعي التوليدي المخصص والتحليل الكمي، بحيث يمكن لقادة الأبحاث والرؤى تجاوز الملخصات النصية والبيانات المنعزلة لإنشاء إجابات موثوقة وقابلة للتنفيذ لأصحاب المصلحة في أعمالهم. من خلال نماذج لغوية مخصصة للتعلم الذاتي، تم التحقق من صحتها من قبل خبراء بشريي...
Text2data
text2data.com
بمجرد الانتهاء من التحليل، سترى النتيجة الإجمالية للمستند وإدخال النص مع العبارات المميزة. من المهم التحقق من النفي إذا كنت تعتقد أن بعض الكلمات يجب أن يكون لها قطبية مختلفة
Labelf
labelf.ai
Labelf عبارة عن أداة لتصنيف النصوص بالذكاء الاصطناعي بدون تعليمات برمجية تتيح لك تدريب أحدث وأكبر نماذج الذكاء الاصطناعي في فترة ما بعد الظهر بناءً على بياناتك الخاصة. حالة الاستخدام الأكثر شيوعًا هي تفسير وتحليل وأتمتة سير عمل دعم العملاء بناءً على المكالمات أو البريد أو الدردشات. يمنحك هذا ميزة لف...
Yabble
yabble.com
يقوم Yabble بإنشاء رؤى فورية حتى تتمكن من اتخاذ إجراءات فورية. بدءًا من أول مكون إضافي لـ ChatGPT في العالم إلى مجموعة من الأدوات التي تقوم بإحصاء بياناتك وتلخيصها والدردشة معها على الفور - Yabble هي شركة التكنولوجيا المتطورة الأولى من نوعها التي تُحدث ثورة في الرؤى وتحليلات النصوص باستخدام منتجات ا...
Displayr
displayr.com
Displayr هو برنامج تحليل وإعداد تقارير شامل مصمم لمساعدة الباحثين في السوق في العثور بسرعة على قصص البيانات القوية ومشاركتها. 1. إنجاز المشروع بشكل أسرع. 2. تعامل مع المهام داخل الشركة التي عادةً ما تستعين بها بمصادر خارجية. 3. إنشاء مبسط للتقارير ولوحات المعلومات الجذابة والمحدثة تلقائيًا. 4. تعزيز...
Forsta
forsta.com
تعمل شركة Forsta، إحدى شركات Press Ganey، على تشغيل منصة HX (التجربة الإنسانية) - وهي منصة شاملة للخبرة وتكنولوجيا البحث تعمل على كسر الصوامع بين CX (تجربة العملاء)، وتجربة الموظفين (EX)، وأبحاث السوق - حتى تتمكن الشركات من الحصول على فهم أعمق وأكمل لتجارب جماهيرهم. تقوم منصة HX بجمع البيانات وتحليل...
Keatext
keatext.ai
تحليل ردود الفعل لخلق تجارب أفضل للأشخاص. Keatext يجلب صوت العميل والموظف إلى أنشطتك اليومية. تم تصميم نظامنا الأساسي لفرق تجربة العملاء والتسويق والموارد البشرية لفهم كميات كبيرة من التعليقات - فكر في المراجعات والاستطلاعات المفتوحة وتذاكر مركز الاتصال. 1. قم بتحميل التعليقات من خلال إعداد سلس. لا ...
MeaningCloud
meaningcloud.com
تحليلات النص. حلول MeanCloud الرائدة في السوق لاستخراج النصوص وصوت العميل. قم بالتسجيل الآن على موقعنا الإلكتروني لاكتشاف واجهة برمجة التطبيقات النصية الخاصة بنا
Thematic
getthematic.com
يقوم الموضوع بتحويل بيانات التعليقات غير المنظمة من أي قناة إلى رؤى لتحسين المنتجات وتجارب العملاء. مدعومًا بالذكاء الاصطناعي وموجهًا بمعرفتك التجارية، أصبح من السهل الآن الحصول على نتائج دقيقة وبسرعة كبيرة. يقدم لك الموضوع الإجابات التي تحتاجها - لماذا تغيرت درجاتك؟ ما هي نقاط الألم الحرجة التي يجب...
Playvox
playvox.com
مع نمو حجم المحادثة، يصبح من الصعب البقاء على اطلاع بمشاكل العملاء وطلباتهم. يجعل تطبيق Prodsight هذا الأمر سهلاً من خلال التحليل التلقائي لمحادثات Zendesk وIntercom الخاصة بك بحثًا عن المواضيع والمشاعر وإنتاج تقرير يتم تحديثه باستمرار حول مشكلات المستخدم الأكثر شيوعًا. باعتبارك مدير دعم العملاء، يم...
Gavagai
gavagai.io
فهم ما يقوله عملاؤك لك توفر Gavagai تقنية تحليل نصية رائدة لإنشاء رؤى قيمة للعملاء من خلال ما يقوله عملاؤك لك. من خلال تتبع تعليقات العملاء بشكل مستمر باستخدام خدمتنا، سوف تفهم عميلك بشكل أفضل مما يترجم إلى ميزة تنافسية فورية. بالتعاون مع شركائنا المهرة، نقوم بإنشاء حلول تجربة العملاء لجميع أنواع ا...
Comments Analytics
commentsanalytics.com
رؤى قيمة وواضحة وكبيرة ورائعة من مقاطع الفيديو والمشاركات الاجتماعية وصفحات المنتج والبيانات النصية غير المنظمة - لمساعدتك على فهم أفكار عملائك ومشاعرهم ودوافعهم وعمليات اتخاذ القرار بشكل أفضل. تحليلات التعليقات عبارة عن أداة تعمل بالذكاء الاصطناعي توفر تحليلاً متعمقًا للبيانات النصية غير المنظمة، ب...
Olvy
olvy.co
Olvy هي أداة لإدارة التعليقات مدعومة بالذكاء الاصطناعي تعمل على تحويل تعليقات المستخدمين إلى رؤى قابلة للتنفيذ لفرق المنتج. من خلال التحليل العميق والتواصل في الوقت الفعلي، تُبقي Olvy المستخدمين في صميم تطوير منتجك. إنه مفتاحك لإنشاء المنتجات التي يحبها المستخدمون وضمان تلبية احتياجاتهم.
Parsedoc
parsedoc.com
Parsedoc هو حل تلقائي لقراءة المستندات ومعالجتها، والذي يحول النصوص غير المنظمة إلى بيانات منظمة بفضل استخدام التعرف الضوئي على الحروف والذكاء الاصطناعي. وسوف يقلل من عبء العمل الناجم عن إدارة الفواتير والمستندات الأخرى من قبل فرق إدخال البيانات. ستقوم هذه الأداة باستقبال وتحليل وإدارة الملفات الأكث...
Dcipher Analytics
dcipheranalytics.com
Dcipher Analytics عبارة عن منصة حديثة لأتمتة المعرفة وتحليل النص بدون تعليمات برمجية وقائمة على SaaS، مما يجعل تحليلات النص متاحة لخبير المجال العام. تستخدمها المؤسسات للحصول على قيمة من تحليل تعليقات العملاء، والتنقيب في وسائل التواصل الاجتماعي لفهم احتياجات المستهلكين وآلامهم، وتحديد الاتجاهات الن...
Wonderflow
wonderflow.ai
كل يوم، يترك ملايين العملاء تعليقات على المنتجات التي يحبونها، أو يحبونها، أو يكرهونها، أو يرغبون في تغييرها. بدءًا من منتجات السلع الاستهلاكية سريعة الحركة اليومية الشائعة وحتى المشتريات الراقية، مع نقاط سعر متعددة وعشرات من الاختلافات ضمن نطاقات المنتجات، يمكن أن يكون الذكاء التجاري الدقيق معقدًا ...