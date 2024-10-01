بدائل - InMoment

DeepTalk

deep-talk.ai

لم يكن تحليل تعليقات العملاء والموظفين أسهل من أي وقت مضى مع Deep Talk. بنقرات قليلة فقط، يمكنك تحويل أي نص، بما في ذلك الاستطلاعات والمراجعات والمحادثات ورسائل البريد الإلكتروني، إلى بيانات قوية. تسمح لك هذه الأداة بتصنيف التعليقات وتصنيفها، وتحديد المشاعر، والحصول على نظرة ثاقبة لنتائج NPS وCSAT.