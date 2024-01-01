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Chatty Insights

Chatty Insights

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: chattyinsights.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Chatty Insights على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أحد مصادر الحقيقة للقرارات التي تركز على العملاء. قم بجمع وتحليل الرؤى من تعليقات العملاء والمقابلات والمزيد.

الفئات:

Business
برامج أبحاث المستخدم

الموقع الإلكتروني: chattyinsights.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Chatty Insights. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

بدائل

UserTesting

UserTesting

usertesting.com

Dovetail

Dovetail

dovetail.com

Qualtrics

Qualtrics

qualtrics.com

Hotjar

Hotjar

hotjar.com

Userfeel

Userfeel

userfeel.com

Marker.io

Marker.io

marker.io

dscout

dscout

dscout.com

Maze

Maze

maze.co

Prolific

Prolific

prolific.co

HoneyStack

HoneyStack

hockeystack.com

User Interviews

User Interviews

userinterviews.com

Ruttl

Ruttl

ruttl.com

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Frill

frill.co

Survicate

Survicate

survicate.com

UserVoice

UserVoice

uservoice.com

GatherUp

GatherUp

gatherup.com

Synthesio

Synthesio

synthesio.com

Observable

Observable

observablehq.com

A-INSIGHTS

A-INSIGHTS

a-insights.eu

Gainsight PX

Gainsight PX

aptrinsic.com

PureSpectrum - Insights

PureSpectrum - Insights

purespectrum.com

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